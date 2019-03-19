Автомобілі Смарт та ВАЗ не поділили дорогу й спричинили ДТП біля Олександрійського РАГСу (ФОТО)

Сьогодні, 18 березня, близько 13:00 години на перехресті біля палацу урочистих подій в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода з двома учасниками транспортних засобів.

Повідомляють кореспонденти Голосу Громади, які стали свідками неприємної події.

Автомобіль ВАЗ рухався по проспекту Соборному з площі Покровської в сторону площі Соборної, а автомобіль Смарт виїжджав з вулиці Першотравневої й повертав на проспект Соборний. Саме в цю мить відбулося зіткнення транспортних засобів. Технічних пошкоджень зазнали обидва авто.

На місце дтп прибула карета швидкої допомоги. Про наявність чи відсутність постраждалих інформація відсутня.

На момент аварії світлофори працювали у звичному режимі. Причини аварії встановлюються спеціалістами.

