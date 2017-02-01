Автошляхи Кіровоградщини готові до негоди

Станом на 1 лютого всі автошляхи Кіровоградської області повністю готові до експлуатації.

Покриття загалом сухе, про те подекуди присутній накат. Для забезпечення руху з ранку працювали 4 одиниці техніки та 4 робітники.

Прес-служба САД в Кіровоградській області нагадує водіям телефон диспетчера за якими можна цілодобово повідомити про виникнення ДТП та інших надзвичайних ситуацій (0522) – 37-89-73 у разі погіршень стану доріг надавати пріоритет комунальній техніки.