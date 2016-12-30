Харківська філія «Volunteer Community» організувала унікальний проект­марафон, у рамках якого небайдужі виконують мрії літніх людей. Про це інформує Весь Кіровоград.

Так, у марафоні задіяні 12 міст України, а також Мінськ. За півроку активісти планують виконати близько 300 мрій літніх людей.

Наразі здійснили мрії вже трьох людей на Кіровоградщині. Як повідомляє керівник проекту в регіоні Єлизавета Булгачова, зараз працюють над здійсненням бажань ще трьох мрійників. Першою була бабуся Світлана Наумівна з Олександрії – вона хотіла мобільний телефон, який і презентували їй волонтери.

Другою стала Олена Дмитрівна з обласного центру. Жінка 7 років прикута до ліжка, вона хотіла телевізор або хоча б радіо, і учасники проекту замінили її телевізійний апарат ще радянських часів з однією програмою на сучасний телевізор.

Третім учасником став житель с. Клинці Кіровоградського району. Дідусь розповідав, як він власноруч робив у дитинстві санчата і саме їх йому подарували волонтери.

“Знаєте, що найбільш смішне?! Люди не вірять, що хтось може просто так здійснити їхні мрії. Плюс ще фраза, що їм нічого не треба, вони вже старі, щоб ми допомагали тим, кому це потрібніше. Достукатись дуже важко. Ми коли привезли телефон, то до нашої мрійниці прийшла її подруга і ми ледве-ледве «розкололи» і її на мрію. Побачивши, що ми таки приїхали і сертифікат привезли, так тихесенько сказала, що теж має мрію – побачити діючу Синагогу, так і вона потрапила в наш проект!” – зауважила волонтер.

Марафон триватиме до весни. Наразі ж організатори отримали лише 6 заявок на здійснення мрії. Зв’язатися з організаторами можна за посиланням.