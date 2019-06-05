Багатодітна мати з Олександрії отримала почесне звання «Мати-героїня»

Почесне звання України «Мати-героїня» отримали 12 жінок з Кіровоградської області, зокрема й мати з Олександрії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Департаменту соціального захисту населення ОДА.

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Також за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Жінка, якій присвоєно почесне звання «Мати-героїня», має право на одноразову виплату грошової допомоги в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому присвоєно почесне звання.