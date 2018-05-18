Матерів-героїнь та багатодітних мам з нагоди відзначення Дня матері привітали у Приютівській громаді. На святковий захід завітали чимало приютівчан.

Селищний Приютівський голова Вікторія Лисенко привітала усіх жінок зі святом, побажавшим родинного тепла та щирої любові, після чого вручила матерям-героїням і багатодітним мамам грамоти Олександрійської райдержадміністрації та цінні подарунки.

“Самі ніжні та теплі слова сьогодні звучать для Вас. Ми низько вклоняємося Вам, любі наші, за Вашу ласку, за тепло, яке Ви кожного дня даруєте нам. За Вашу мудрість і терпіння, за те, що завжди поруч. За Вашу підтримку у важку хвилину. За Ваше добре серце та турботу”, – з вітальним словом до жінок звернувся новообраний голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев.

Після привітань на усіх присутніх чекала яскрава концертна програма від Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Хореографічні, вокальні та гумористичні номери від талановитої студентської молоді коледжу культури не залишили байдужим жодного з присутніх на святі.