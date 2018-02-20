Баскетболісти з Олександрії здобули перше місце на змаганнях в Кропивницькому

Нещодавно в обласному центрі відбувся турнір 3х3 «Kropyvnytskyi Winter Basket Battle», який став відбірковим етапом в рамках Зимового Кубку ФБУ, на який крім місцевих команд, завітали також гості з Олександрії та Бобринця. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Федерації баскетболу Кіровоградської області.

Загалом участь в змаганнях прийняли 8 дорослих та 5 юнацьких команд.

У першості серед юнаків (U-18), яка проходила за коловою системою, перемогу відсвяткував олександрійський колектив «Aux», який свої перемозі багато в чому завдячували точним кидкам свого лідера Ростислава Стадніка.

Друге місце у першості серед юнаків дісталося кропивницькій команді «Star Wars», а бронзу до свого активу записали баскетболісти бобринецького «Brotherhood1».

У змаганнях серед чоловіків 8 команд спочатку змагалися між собою у двох підгрупах, а згодом вже у плей-офф розіграли долю чемпіонства. За підсумками ігор переможцями турніру стали місцеві баскетболісти команди «4 по 100».