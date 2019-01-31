Батькам Олександрійщини видаватимуть розширені пакунки малюка: що зміниться в оновлених «Бебі-боксах»

Нещодавно на засіданні Уряду міністр соцполітики Андрій Рева повідомив, що українські батьки вже в лютому будуть отримувати оновлений «пакунку малюка», вміст якого буде оновлений та доповнений коштом приватних компаній.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УНН.

«Пакунок малюка» формувався на основі опитування молодих мам, а перелік речей буде розширено з лютого 2019 року. Хочу доповісти урядові, що зараз з ЮНОПСом (управління з обслуговування проектів ООН – ред.), який в нас забезпечує “пакунки малюка”, ведуть перемовини ряд компаній, які пропонують безкоштовно в цей пакунок додати ще певні речі, які потрібні новонародженим дітям», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що породіллі почали отримувати «Бебі-бокси» ще з вересня минулого року, а в Олександрії перший “пакунок малюка” батьки новонародженого отримали 24 вересня 2018 року.

Зокрема, до оновленого “пакунку малюка” входитиме:

– одноразові підгузки

– упаковку вологих одноразових дитячих серветок

– 4 пелюшки

– 2 шапочки з бавовни

– 4 боді

– 2 штанів-повзунків із закритими шкарпетками з бавовни

– 2 чоловічків з довгим рукавом і штанцями

– 2 сорочечки дитячі з бавовни

– 2 пари шкарпеток з бавовни не менше 80%

– 2 термометри для води і для тіла

– ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні) з нержавіючої сталі

– 1 уп. прокладок для лактації

– ковдру теплу бавовняну з гіпоалергенного наповнювача

– плед-ковдру, 100% трикотаж, бавовняну

– підковдру бавовняну

– матрац товщиною не менше 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина – натуральний матеріал

– рушник махровий для купання з кутом з натурального матеріалу

– 4 іграшки розвивальні

– м’яка книга з високою контрастністю зображень

– крем з ланоліном 100%

– рідке мило-шампунь дитяче з дозатором.