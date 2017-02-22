Продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім є однією з серйозних проблем, в тому числі і у нашому місті. Але, не дивлячись на постійні заклики громадськості не продавати алкоголь, зокрема у вечірній час, недобросовісні підприємці все одно намагаються заробити більше.

Одна з таких “точок” знаходиться прямісінько в центрі міста, неподалік Олександрійської міської ради поруч з Олександрійським політехнічним коледжем.

Саме на роботу цього закладу кореспондентам Голосу Громади поскаржилися батьки місцевих студентів, адже в даному магазині без жодного пред’явлення документів продають підліткам та навіть дітям слабоалкогольні та міцні напої, а також тютюнові вироби. Особливим попитом у малолітніх покупців користуються так звані «поштучні» цигарки.

Не дуже радіють такому сусідству і викладачі навчального закладу.

“Увечері, коли проходять консультації та наради, п’яні підлітки кричать та бешкетують прямо під вікнами. На зауваження не реагують та відповідають нецензурною лайкою”, – розповідає одна з викладачів.

За інформацією батьків, на сам магазин неодноразово накладали штраф, але ці суми є мізерними в порівнянні зі щоденною виручкою.

Щовечора ж там можна спостерігати нетверезі компанії неповнолітніх та п’яні “розбірки”. Тому лишається тільки сподіватися на те, що увага громадськості до такого недоброчесного “бізнесу” зацікавить і правоохоронців, що врешті змусять власників та продавців дотримуватись законодавства.