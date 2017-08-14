«Бережіть ліси від пожеж!» – на Олександрійщині рятувальники проводили роз’яснювальну роботу

12-го серпня фахівцями Управління ДСНС у Кіровоградській області разом з рятувальниками Олександрійського міськрайвідділу УДСНС в області, лісниками та поліцейськими було проведено рейдову перевірку в лісовому масиві Олександрійщини.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Кіровоградській області.

Представники Служби порятунку розповіли про статистику пожеж у природних екосистемах та звернули увагу на те, що найчастіше причиною масштабних загорянь є недбалість самих людей.

Рятувальники акцентували увагу людей на тому, що потрібно зовсім небагато аби спалахнула суха трава. Не дивлячись на спеку, люди не дотримуються елементарних правил і розводять багаття в лісах, необдумано кидають недопалки.

На завершення розмови рятувальники роздали тематичні листівки.