«Бережіть ліси від пожеж!» – на Олександрійщині рятувальники проводили роз’яснювальну роботу

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12-го серпня фахівцями Управління ДСНС у Кіровоградській області разом з рятувальниками Олександрійського міськрайвідділу УДСНС в області, лісниками та поліцейськими було проведено рейдову перевірку в лісовому масиві Олександрійщини.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Кіровоградській області.

Представники Служби порятунку розповіли про статистику пожеж у природних екосистемах та звернули увагу на те, що найчастіше причиною масштабних загорянь є недбалість самих людей.

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Рятувальники акцентували увагу людей на тому, що потрібно зовсім небагато аби спалахнула суха трава. Не дивлячись на спеку, люди не дотримуються елементарних правил і розводять багаття в лісах, необдумано кидають недопалки.

На завершення розмови рятувальники роздали тематичні листівки.

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