Без договору з лікарем українці й олександрійці зокрема, будуть позбавлені безкоштовних медичних послуг

З 1 квітня, пацієнти, які не уклали договір з лікарем не будуть отримувати безкоштовних послуг у медичних установах країни.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Насправді є 75% українців, які підписали свої декларації, решта – вже час піти і підписати декларацію зі своїм лікарем, якщо вам треба такі звичайні речі, як вакцинація, інші речі. З 1 квітня не буде оплати на «червоний список» на рівні первинної допомоги», — наголосила Уляна Супрун.

У МОЗ відповідне рішення про припинення оплати медичних послуг пацієнтам, які не обрали лікаря та не підписали з ним декларацію пояснюють економією державних коштів та тим, що вже понад 75% пацієнтів підписали декларацію та забезпечення фінансуванням саме їх потреб.