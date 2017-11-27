Нещодавно, у рамках місячника сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій для маломобільної категорії громадян. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко

На заході були присутні роботодавці, які створили робочі місця спеціально для працевлаштування інвалідів. Вони розповіли про умови та оплату праці, соціальні гарантії і вимоги до претендентів на вакансії.

Були запропоновані такі вакансії:

КП «Благоустрій» Двірник; озеленювач МП «Неємія» двірник ТОВ «Олександрійський рудоремонтний завод» прибиральник виробничих приміщень МКЛПУ – стоматполіклініка лікар-стоматолог Наркологічний диспансер сестра медична ПТ «Вибор» маляр

У свою чергу, фахівці управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради надали інформацію про послуги особам з інвалідністю щодо навчання, перенавчання та реабілітації.

Цікаву програму підготували та провели фахівці Олександрійської центральної бібліотечної системи: семінар з демонстрацією слайд-шоу про інвалідів, які досягли успіхів у різних галузях та тренінг для осіб з інвалідністю «Конфлікту краще уникати».

Фахівці центру зайнятості розповіли про послуги служби зайнятості особам з інвалідністю щодо пошуку роботи. За підсумками заходу, один відвідувач був запрошений керівником ПТ «Вибор» безпосередньо на підприємство для проходження співбесіди щодо працевлаштування.

Цього ж дня відбулося засідання круглого столу з роботодавцями з питань працевлаштування осіб з інвалідністю.