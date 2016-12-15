З настанням холодів олександрійці розкуповують теплі шапки та куртки, а ціни на зимовий одяг виросли в рази. На фоні закутаних шарфами людей, що зранку йдуть в справах, в очі кидаються ті, хто в обшарпаних пальто чи просто у великій кількості одягу ходять Олександрією.

Безхатченків все частіше можна зустріти вулицями міста. Сумна тенденція розповсюджується від центру з гарною новорічною ялинкою до окраїн Олександрії. Люди просять милостиню на вокзалах та біля великих супермаркетів, живуть в розвалених та покинутих будинках, харчуються зі смітників. Частіше за все це люди похилого віку або ж навіть діти.

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Найбільшу увагу привернула жінка, яка майже кожен день з іконкою сидить за супермаркетом АТБ по вул. Калініна на голій землі і в сніг, і в дощ. Вона нічого не просить, але небайдужі жителі міста не проходять повз.

Варто зазначити, що у великих містах така сфера діяльності часто поставлена на цілий бізнес-потік. В Олександрії ж міські активісти намагаються допомогти цим людям. Нагадаємо, що до дня пам’яті жертв Голодомору містяни зносили продукти, які потім передали пастору церкви «Храм Спасіння» Олексію Таранцю, що займається допомогою бездомним.

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Насправді ж дійти висновку щодо того, чи всі “на перший погляд” безхатченки потребують допомоги, чи це просто ще один метод шахрайства в місті, дуже важко. Не можна з впевненістю сказати, що жінка на Калініна дійсно похилого віку, або ж що діти, які просять милостиню біля цетрального ринку, дійсно потребують коштів на їжу.

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Думки пересічних олександрійців, з якими поспілкувалися кореспонденти Голосу Громади, розділилися. Одні сподіваються, що допомагаючи бездомним зайвою копійкою, вони роблять добру справу. Інші ж схиляються до думки, що бездомні якщо не шахраї, то просто люди, що шукають легкого заробітку і їм допомагати не варто.

Тому залишається лише сподіватися на те, що небайдужі олександрійці, допомагаючи знедоленим, дають їм можливість заснути ситими, а не вносять свій “вклад” в шахрайські схеми.

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