Безкоштовне навчання для олександрійців, які хочуть стати майстром з манікюру

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості допомагають безробітним зайняти своє місце на ринку праці. Так, безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають можливість здобути у Дніпропетровському ЦПТО ДСЗ професію «Манікюрник».

Манікюрник – кваліфікований робітник, який виконує роботи з гігієнічного очищення та догляду нігтів і шкіри рук, корекцію нігтів, їх нарощування, художній розпис, декоративне оздоблювання за допомогою сучасних технологій, надає клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису.

Бути спеціалістом з нігтьового дизайну – цікаво і прибутково. Доглянуті руки і красиві нігті додають впевненості у собі, а невимушене спілкування завжди приноситиме радість тим, хто полюбляє працювати з людьми. Тому той, хто вирішить присвятити себе творчій професії майстра манікюру, має усі шанси як для професійного розвитку, так і для забезпечення себе сталими заробітками.

Саме тому, для охочого отримати професію манікюрниці, за сприяння обласного центру зайнятості з 28 січня поточного року на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається професійне навчання групи безробітних за зазначеною професією. Термін навчання – 3 місяці.

Навчання здійснюється коштом коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Умови направлення на навчання:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Якщо вас зацікавила професія манікюрниці, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості.