Безкоштовне навчання на кухаря для безробітних Олександрії

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Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно опанувати кухарську справу й здійснити давню мрію пов`язану з даною професією.

Професія кухар є затребуваною на ринку праці України. Дана професія надає можливість започаткувати власну справу: відкривати кафе, піцерію, кафетерій, міні-бар, ресторан та ін., адже люди залюбки відвідують ті заклади харчування, де привітно зустрічають, смачно годують, де вони відчувають затишок та увагу. Тому в такому закладі завжди буде людно, а його господар – кухар-майстер, матиме постійний прибуток та моральне задоволення.

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Слід зазначити, що одним із найважливіших напрямків соціальної підтримки громадян, які з тих або інших причин втратили роботу і прагнуть у найкоротші терміни повернутися до активної трудової діяльності, є система організації професійного навчання. Професійне навчання – це процес набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

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15 лютого поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за професією кухар. Курс навчання триватиме 6 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

  • повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
  • повноліття (не менше 18 років);
  • медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості області, професійне навчання здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна отримати у центрах зайнятості Кіровоградщини за місцем проживання.

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