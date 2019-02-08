Безкоштовне навчання на кухаря для безробітних Олександрії

Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно опанувати кухарську справу й здійснити давню мрію пов`язану з даною професією.

Професія кухар є затребуваною на ринку праці України. Дана професія надає можливість започаткувати власну справу: відкривати кафе, піцерію, кафетерій, міні-бар, ресторан та ін., адже люди залюбки відвідують ті заклади харчування, де привітно зустрічають, смачно годують, де вони відчувають затишок та увагу. Тому в такому закладі завжди буде людно, а його господар – кухар-майстер, матиме постійний прибуток та моральне задоволення.

Слід зазначити, що одним із найважливіших напрямків соціальної підтримки громадян, які з тих або інших причин втратили роботу і прагнуть у найкоротші терміни повернутися до активної трудової діяльності, є система організації професійного навчання. Професійне навчання – це процес набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

15 лютого поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за професією кухар. Курс навчання триватиме 6 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості області, професійне навчання здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна отримати у центрах зайнятості Кіровоградщини за місцем проживання.