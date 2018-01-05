Безробітні Кіровоградщини мають змогу безкоштовно здобути професію електромонтера

Шукачі роботи Кіровоградщини, зокрема й Олександрії, мають змогу стати представниками однієї з найшанованіших технічних професій.

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути у ОНКК «Аграрник» професію електромонтера.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, перевіряє, виконує розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, вимикає ці вузли із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки. Електромонтер працює як в приміщенні, так і поза ним.

На сьогоднішній день електромонтери незамінні на різних підприємствах народного господарства. Затребувана їх майстерність і в побуті.

Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна.

У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру: встановлення та ремонт побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, прокладання та заземлення електропроводів, кабелів, обслуговування діючої техніки, встановлення та підключення до мережі лічильників, світильників тощо.

Гарантії щодо працевлаштування після оволодіння професією у електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний. У перспективі можлива організація приватного бізнесу.

Саме тому, для бажаючих отримати професію електромонтера, за сприяння обласного центру зайнятості з 23 січня поточного року, на базі ОНКК «Аграрник», розпочинається професійне навчання групи безробітних за зазначеною професією. Термін навчання – 5,5 місяців. Також шукачі роботи мають змогу здобути професію «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» у Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ): навчання стартує 31 січня і триватиме 6 місяців.

Умови направлення на навчання:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Якщо вас зацікавила професія «електромонтер», за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості.