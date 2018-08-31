Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно навчитись керуванню автотранспортом

З 10 вересня на базі Кіровоградського обласного комунального навчально-курсового комбінату «Аграрник» розпочнеться навчання за професією «Водій автотранспортних засобів» (категорії С), курс навчання буде тривати 2 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Опановуючи мистецтво водіння автотранспортними засобами слухачі детально вивчають правила дорожнього руху, основи безпеки на дорозі, правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення багажу тощо. Поряд з вивченням теоретичних дисциплін проводяться й практичні заняття з інструкторами.

Також пам’ятайте – успішний водій не може собі дозволити допустити помилку в роботі. Тим більше, якщо ви налаштовані на успішну кар’єру.

Якщо ж ви вже вирішили, що водій – це ваша майбутня професія, але ще не знаєте, як стати водієм, звертайтесь до служби зайнятості.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.