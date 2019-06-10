Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно вивчитись в Одесі на адміністратора

З 12 червня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання. Курc нaвчaння тривaтиме 7,5 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Громадяни, яких зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

Слід пам’ятати, що здобувши професію, яка є актуальною на ринку праці, шукачі роботи значно підвищують власні шанси на успішне працевлаштування.

Адміністратор –це кваліфікований фахівець, який керує людьми і виробничими процесами установи, а також розпоряджається власністю компанії в її інтересах.

Основна мета роботи адміністратора – грамотно організувати діяльність певної установи, забезпечити ефективну роботу колективу та роботу з відвідувачами. Саме сфера діяльності установи диктує обов’язки, які виконує людина обіймає посаду.