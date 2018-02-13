Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути одну з найзатребуваніших професій

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути професію електрогазозварника. Вивчитись за цією професією можна як у навчальних закладах області, так і на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Професія електрогазозварника увійшла до п’ятірки професій, що користуються найбільшим попитом на сучасному ринку праці. Це й недивно, адже потреба у таких робітниках постійна і має тенденцію до зростання. Її представники знаходять роботу в будівельних організаціях, на фабриках і заводах, у авторемонтних майстернях та станціях технічного обслуговування тощо.

Наразі роботодавці Кіровоградщини потребують близько 30 електрогазозварників. Варто зазначити, що після закінчення навчання та отримання відповідного свідоцтва, значно розширюються можливості випускників щодо працевлаштування, оскільки підвищується їхня конкурентоспроможність на ринку праці, а кваліфікаційні якості – в більшій мірі відповідають вимогам роботодавця.

Тож, 19 лютого поточного року, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за цією професією. Курс навчання триватиме 4,5 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості.