Безробітні Кіровоградщини можуть навчитися кравецькій справі у Рівному

Кравець. Хто ці люди та які завдання виконують? Які знання та риси для них згодяться?

На всі ці питання можна знайти відповіді під час професійного навчання, що проводитиметься у серпні місяці на базі Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання розпочинається 28серпня поточного року. Термін навчання 9,2 місяці.

Слід зазначити, що професія «кравець» має давню історію і у всі часи вважалася почесною. Адже вдало підібраний та пошитий одяг не тільки поліпшує зовнішність людини, а й її внутрішній стан та робить її щасливішою.

Нині, незважаючи на різноманіття моделей та виробників одягу, професія кравця актуальна як ніколи. Адже оригінальні, ексклюзивні речі, пошиті на замовлення, цінують завжди і більш затребувані, аніж масовий пошив.

Тож, якщо Вас зацікавила можливість опанувати нову для Вас професію звертайтеся до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Крім цього, набуття даної професії дає можливість відкрити свою справу.