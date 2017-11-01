Безробітні Кіровоградщини можуть стати слухачами онлайн-курсів Prometheus

Сьогодні, в умовах розвитку інноваційних технологій та освітнього менеджменту, створюються та запроваджуються різновекторні безкоштовні онлайн-курси, що дозволяють охочим навчатися за програмами провідних українських та закордонних вишів.

Віднедавна, завдяки громадському проекту масових безкоштовних відкритих онлайн-курсів Prometheus, клієнти центрів зайнятості мають можливість набути знання з найактуальніших освітніх програм (бізнес, IT, іноземні мови, право, історія, психологія, ін.).

Зокрема, доступні цикли курсів: «Підприємництво», «Громадянська освіта», «Аналіз даних», а також додаткові курси різної направленості («Як знайти роботу своєї мрії», «Інтернет-медіа», «Основи програмування», «Фінансовий менеджмент»).

Кожен із курсів даного проекту є комбінацією заздалегідь записаних відеолекцій провідних викладачів найкращих вітчизняних, закордонних вищих навчальних закладів, інтерактивних занять, а також форуму, на якому слухачі матимуть можливість поставити відповідні запитання викладачу та спілкуватися один з одним.

Все це сприяє ефективності навчання, закріпленню отриманих знань, а успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, що підтверджуватиме здобуті знання.

Варто зазначити й про переваги такого навчання. Передусім, це те, що навчання відбувається в зручний для слухача час, адже відеолекції, тести та форум є доступними цілодобово. Проходити курси можна вдома чи в дорозі, для цього необхідно мати лише доступ до інтернету, комп’ютер або планшет, чи телефон (сайт налаштується під будь-який пристрій).

Таким чином, формат масового онлайн-курсу дозволяє швидко, якісно, а головне – безкоштовно, навчати сотні тисяч людей, залучаючи до його процесу найкращих лекторів і практиків.