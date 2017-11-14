Безробітні Олександрійщини мають змогу отримати професію “Кондитер”

Для безробітних Кіровоградщини, зокрема й Олександрійщини, обласна служба зайнятості спільно із профільними навчальними закладами проводить навчання та курси підвищення кваліфікації для забезпечення галузі громадського харчування кваліфікованими робітниками. Так, безробітним пропонують опанувати професію “кондитера” у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання триватиме 6,7 місяців та розпочнеться вже 21 листопада.

Під час навчання слухачі матимуть змогу дізнатися тонкощі кондитерського мистецтва: від замішування тіста, кремів і мармеладу, правильного температурного режиму при випічці і зберіганні та до якісної презентації виробів. Окрім цього пропонується опанувати правила користування обладнанням та інвентарем, а також санітарно-гігієнічні норми при роботі з солодким.

За більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості.