Безробітні Олександрійщини можуть безкоштовно здобути одну з топових технічних професій

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На сьогодні оператор верстатів з програмним керуванням – затребувана, високооплачувана спеціальність у  сфері металообробки. Споріднені професії: токар, фрезерувальник, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній.

Оператор верстатів з програмним керуванням  забезпечує процес оброблення металевих деталей на верстатах з програмним керуванням. Сьогодні у безробітних є шанс здобути цю професію.

З 25 січня поточного року на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за цією професією. Курс навчання триватиме 5 місяців.

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Варто зазначити, що після закінчення навчання та отримання відповідного свідоцтва, значно розширюються можливості випускників щодо працевлаштування, оскільки підвищується їхня конкурентоспроможність на ринку праці, а кваліфікаційні якості – в більшій мірі відповідають вимогам роботодавця.

Умовами до направлення на навчання є:

  • повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
  • повноліття (не менше 18 років);
  • медична довідка з допуском до професії.
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Станом на 23 січня, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 4 вакансії для операторів верстатів з програмним керуванням (усі на ПАТ «Гідросила») із заробітною платою у розмірі 7000 грн.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості.

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