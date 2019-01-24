Безробітні Олександрійщини можуть безкоштовно здобути одну з топових технічних професій

На сьогодні оператор верстатів з програмним керуванням – затребувана, високооплачувана спеціальність у сфері металообробки. Споріднені професії: токар, фрезерувальник, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній.
Оператор верстатів з програмним керуванням забезпечує процес оброблення металевих деталей на верстатах з програмним керуванням. Сьогодні у безробітних є шанс здобути цю професію.
З 25 січня поточного року на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за цією професією. Курс навчання триватиме 5 місяців.
Варто зазначити, що після закінчення навчання та отримання відповідного свідоцтва, значно розширюються можливості випускників щодо працевлаштування, оскільки підвищується їхня конкурентоспроможність на ринку праці, а кваліфікаційні якості – в більшій мірі відповідають вимогам роботодавця.
Умовами до направлення на навчання є:
- повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
- повноліття (не менше 18 років);
- медична довідка з допуском до професії.
Станом на 23 січня, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 4 вакансії для операторів верстатів з програмним керуванням (усі на ПАТ «Гідросила») із заробітною платою у розмірі 7000 грн.
Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості.