У березні місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професіям, що є затребуваними на регіональному ринку праці. Так, безробітнім області пропонують освоїти професії штукатур та манікюрник. Термін навчання для здобуття професії штукатур необхідно 3,8 міс., манікюрник – 4,6 міс. Навчання розпочинається з 28 березня поточного року.

Крім цього, обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян. Це навчальний заклад запрошує громадян, які зацікавлені у здобуті таких спеціальностей, електрогазозварник (з 27.03, термін навчання 6,5 міс.), лицювальник-плиточник (з 29.03, термін навчання 5,2 міс.), перукар (з 30.03, термін навчання 2,5 міс.) та покоївка (з 30.03, термін навчання 2,5 міс.).

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в центрі зайнятості за місцем проживання.

За інформацією Відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості.