Безробітних Кіровоградщини запрошують стати частиною команди, що змінює головну пошту країни

Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» запрошує приєднатись до команди одного з найбільших роботодавців України.

Підприємство терміново потребує:

начальника відділення поштового зв’язку, з/п 6000-7500 +щомісячна премія;

заступника начальника відділення, з/п 5200-6000 +щомісячна премія;

оператора відділення поштового зв’язку, з/п від 4500 +щомісячна премія;

листоношу з/п від 3728 +щомісячна премія;

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу взаємодії з роботодавцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за телефонами: 32-20-47, 24-03-98, 24-43-61.