Безробітних Кіровоградщини запрошують стати частиною команди, що змінює головну пошту країни

Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» запрошує приєднатись до команди одного з найбільших роботодавців України.
Підприємство терміново потребує:
- начальника відділення поштового зв’язку, з/п 6000-7500 +щомісячна премія;
- заступника начальника відділення, з/п 5200-6000 +щомісячна премія;
- оператора відділення поштового зв’язку, з/п від 4500 +щомісячна премія;
- листоношу з/п від 3728 +щомісячна премія;
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу взаємодії з роботодавцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за телефонами: 32-20-47, 24-03-98, 24-43-61.