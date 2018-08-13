Безробітних Кіровоградщини запрошують стати майстрами з документообігу

Сьогодні складно почути, що людина навчається на діловода чи то на секретаря. Проте будь-яка установа, організація і підприємство відображає свою діяльність в численних службових документах: рішеннях, розпорядженнях, наказах, планах, графіках, звітах, довідках, доповідних записках тощо.

Праця діловода є необхідним елементом у складному механізмі управління в будь-якій установі, і тут йому допомагає досконале знання своєї установи, функцій його структурних підрозділів, питань, якими займаються співробітники.

Рішення здобути фах діловода – це шанс опанувати дуже перспективну професію, яка надасть можливість працювати та отримувати задоволення від роботи, що на сьогоднішній день дуже важливо.

Звертаємо увагу шукачів роботи на те, що у серпні поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за цією професією. Навчання починається 21 серпня, термін навчання – 5 місяців.

Після закінчення професійного навчання є можливість продовжувати навчання на більш високому рівні освіти. Той, хто отримав професію «Діловод», вміє:

користуватися історичними джерелами та довідковими матеріалами;

приймати та реєструвати кореспонденцію та направляти її до структурних підрозділів установи;

вести облік документів, оформлювати реєстраційні картки, створювати банк даних;

здійснювати контроль за виконанням, видавати довідки по зареєстрованим документам;

надсилати виконану документацію адресатам;

систематизувати та зберігати документи поточного архіву;

забезпечувати збереження службової документації;

орієнтуватися в проблемах розподілу влади, нормах державного управління;

Отже, якщо Вас зацікавила можливість опанувати нову для Вас професію звертайтеся до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості.