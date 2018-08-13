Безробітних Кіровоградщини запрошують стати майстрами з документообігу

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Сьогодні складно почути, що людина навчається на діловода чи то на секретаря. Проте будь-яка установа, організація і підприємство відображає свою діяльність в численних службових документах: рішеннях, розпорядженнях, наказах, планах, графіках, звітах, довідках, доповідних записках тощо.

Праця діловода є необхідним елементом у складному механізмі управління в будь-якій установі, і тут йому допомагає досконале знання своєї установи, функцій його структурних підрозділів, питань, якими займаються співробітники.

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Рішення здобути фах діловода – це шанс опанувати  дуже перспективну професію, яка надасть можливість працювати та отримувати задоволення від роботи, що на сьогоднішній день дуже важливо.

Звертаємо увагу шукачів роботи на те, що у серпні поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за цією професією. Навчання починається 21 серпня, термін навчання –  5 місяців.

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Після закінчення професійного навчання є можливість продовжувати навчання на більш високому рівні освіти. Той, хто отримав професію «Діловод», вміє:

  • користуватися історичними джерелами та довідковими матеріалами;
  • приймати та реєструвати кореспонденцію та направляти її до структурних підрозділів установи;
  • вести облік документів, оформлювати реєстраційні картки, створювати банк даних;
  • здійснювати контроль за виконанням, видавати довідки по зареєстрованим документам;
  • надсилати виконану документацію адресатам;
  • систематизувати та зберігати документи поточного архіву;
  • забезпечувати збереження службової документації;
  • орієнтуватися в проблемах розподілу влади, нормах державного управління;
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Отже, якщо  Вас зацікавила можливість опанувати нову для Вас професію звертайтеся до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості.

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