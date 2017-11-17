Днями Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості було організовано зустріч безробітних з представником ТЗОВ «Фуджікура аутомотів Україна-Львів», що спеціалізується на виготовленні електричного обладнання для автомобілів.

Розпочинаючи захід, фахівець з підбору персоналу ТЗОВ «Фуджікура аутомотів Україна Львів» Ірина Ангеленюк та оператор довідкової служби Тетяна Лапан, презентували підприємство. Зокрема розповіли про те, що Компанія Фуджікура була заснована у 1885 році із головним офісом у Японії, успішно реалізувала проект у Львівській області, відкривши два заводи з виробництва кабельної продукції для автотранспортних засобів світових марок.

«На даний час в компанії ТЗОВ «Фуджікура аутомотів Україна-Львів» вже працює понад 3 000 працівників. Зараз підприємство має термінову потребу в операторах автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок», – зазначила І. Ангеленюк.