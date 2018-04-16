Безробітних Олександрійщини запрошували на роботу до однієї з найбільших корпорацій України

Днями, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості.

До уваги шукачів роботи керівники підрозділів ПрАТ «Оболонь» пропонували вакансії майже на усіх виробничих ділянках в м. Олександрії. Це вільні посади водіїв, вантажників, слюсарів-ремонтників, водіїв навантажувачів, слюсарів-монтажників холодильного обладнання, електромеханіків, налагоджувальників контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, охоронців тощо. Безробітним надали інформацію про те, що підприємство працює в дві зміни, гарантує своїм працівникам повний соціальний пакет та своєчасну виплату заробітної плати.

Протягом проведення ярмарку вакансій відбулися співбесіди з безробітними громадянами. Керівники підрозділів визначили 7 кандидатур, які запрошені на ознайомлення з робочими місцями безпосередньо на виробничі підрозділи ПрАТ «Оболонь» у м. Олександрії.

По завершенні заходу представники роботодавця висловили подяку спеціалістам районного центру зайнятості за оперативну та якісну роботу.