Безробітних Олександрії залучають до громадських та інших тимчасових робіт 

В умовах дефіциту якісних вакансій та гострої конкуренції на ринку праці все більшої ваги набувають громадські та інші роботи тимчасового характеру – один із напрямків активної політики зайнятості населення. Чому ж такого виду роботам відводиться важлива роль? Аргументи досить переконливі. Завдяки їм можна пом’якшити або випередити наслідки безробіття, крім того – вирішуються нагальні питання соціального розвитку територіальних громад. У 2018 році тимчасовою зайнятістю було охоплено 606 безробітних громадян, які перебували на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Громадські роботи – загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Залишившись без роботи, людина втрачає не тільки засоби до існування, а й бажання працювати. А тривале безробіття часто відкидає людину «на узбіччя життя». У цих умовах саме громадські роботи відіграють важливу роль. Завдяки участі у них незайняті громадяни уникають психологічного стресу, соціальної деградації та дискваліфікації, натомість відчувають себе працездатними, повноцінними членами соціуму.

Крім того, на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення. Період участі у таких роботах зараховується до трудового стажу. Праця на договірній основі – це реальна можливість відновити трудові та професійні навички, завоювати авторитет і повагу серед співробітників, мати заробіток. Факт, що особа не цурається будь-якої роботи, спрацьовує на користь безробітного. Громадські роботи стають своєрідним випробувальним терміном на шляху до постійної зайнятості.

Керівники багатьох підприємств району, на яких організовувалися тимчасові роботи, також пересвідчилися, що така форма співпраці зі службою зайнятості дозволяє залучити додаткову робочу силу для виконання нагальних тимчасових робіт.

Враховуючи, що користь від організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для суспільства очевидна, служба зайнятості й надалі розвиватиме співпрацю у цьому напрямку з усіма зацікавленими сторонами соціального партнерства.