Таку інформацію кореспондентам Голосу Громади надала Наталя Костецька, провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості.

За даними, що привела начальник відділу організації профнавчання В. Бернікова, за сприяння обласного центру зайнятості, з метою підготовки висококваліфікованих працівників професії кухаря, з 16 січня поточного року на базі Кіровоградського професійного ліцею ім. Героя Радянського Союзу О.С. Єгорова розпочнеться навчання безробітних громадян.

Курс навчання триватиме 6 місяців. Відповідно до навчального плану майбутні кухарі повинні засвоїти технологію приготування усіх видів страв та кулінарних виробів, особливості приготування національних, фірмових страв та страв іноземних кухонь, правила оформлення та подачі порційних страв, приготування різних видів тіста та виробів з нього, ознаки якості харчових продуктів, умови, строки зберігання та реалізації сирої та готової продукції, санітарно-гігієнічні правила зберігання продуктів, дотримання правил охорони праці.

Кухар, насамперед, виконує такі операції: прийом сировини, її переробка, зберігання продуктів; приготування холодних закусок, гарячих страв, випічка з борошна; оформлення страв для їх подачі. Основні операції кухар виконує вручну, але більшість трудомістких операцій здійснюють машини і механізми.