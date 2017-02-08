У лютому місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професіям, що є затребуваними на регіональному ринку праці. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості Наталя Костецька.

Люди, які зацікавлені у здобутті нової професії, зможуть пройти підготовку за наступними спеціальностями: водій тролейбуса (з 20.02, термін навчання 5,0 міс.), касир торговельного залу (з 21.02, термін навчання 2,5 міс.) та електрогазозварник (з 22.02, термін навчання 5,5 міс.).

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в центрі зайнятості за місцем проживання.