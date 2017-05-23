Бібліотеки Олександрійського району з великим ентузіазмом долучились до відзначення свята – Дня вишиванки, яке з 2014 року стало міжнародним та об’єднує всіх українців світу. В цей день майже кожен українець одягає вишиванку, виходить в ній на роботу, в університет, школу , садочок, адже самобутня, неповторна українська вишиванка стала справжнім ментальним кодом нації.

На честь Дня вишиванки в Олександрійському районі відбувся марафон – естафета «Вишиванка – символ України!», організований бібліотеками районної централізованої бібліотечної системи. В п’ятнадцяти книгозбірнях відбулись виставки вишиванок, флеш-моби, дефіле, флеш-акції, мисецькі свята, етно-мандрівки, промотури, що популяризують українську культуру. Для своїх відвідувачів працівники бібліотек створили гарний, піднесений настрій.

Переглянути фідбеки заходів можна за хештегом #марафон _патріотів в соц.мережах.