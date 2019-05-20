Бійкою «без правил» скрасили свій відпочинок в кафе дві олександрійки (ВІДЕО)

У рукопашний бій переросла сварка двох дівчат в одному з олександрійських кафе минулих вихідних, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на відеохостинг Youtube та соціальну мережу Facebook.

З чого все почалося, що не поділили між собою дві юні леді, котрі потім в запалі пристрастей зчепилися між собою, як павуки в банці, автор відео сюжету не зазначає: він зафільмував лише фрагмент, так би мовити, кульмінацію бійки. Важко також визначити і стиль, за яким боролися дві підвипивші молоді «атлетки» – оскільки вони обидві не геньбували ніякими забороненими прийомами, то напрошується визначення «бійка без правил» чи «кошачий бій»…

Не менш показовою є і та обставина, що оточення двох опоненток не надто намагається припинити бійку: разом з нецензурними репліками в кадрі лунають вигуки від самодіяльних «рефері»: «Не лізь, нехай розбираються самі!». Ноу коментс, як говориться…

А якщо говорити серйозно і без емоцій, то відеоролик за лічені години набрав на обох веб-ресурсах понад дві тисячі переглядів і обурені та в`їдливо-іронічні коментарі користувачів.

До речі, на Youtube попереджається, що відео МАЄ ОБМЕЖЕННЯ ПО ВІКУ для перегляду.

https://www.youtube.com/watch? v=W24QP9GsVVs