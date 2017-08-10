Бійця з Олександрії посмертно нагородять орденом «Народний герой України»

18-го серпня у Вінниці відбудеться 24-та церемонія нагородження недержавною нагородою «Народний Герой України».

Про це повідомляє «Народний герой України» на своїй сторінці у Facebook.

Молодшого сержанта Артема Пойду, який народився в Новій Празі, що на Олександрійщині, посмертно нагородять орденом «Народний Герой України».

Нагадаємо, що 21 січня 2015 року, обороняючи укріплення опорного пункту 717-го блокпосту від атаки російський військ, 20-річний Артем Пойда загинув від уламку снаряду, що пройшов крізь бронежилет. Артем вогнеметом знешкодив мікроавтобус з 12 бойовиками.