Бійцю з Олександрії, що проходив службу в ООС потрібна допомога

Жителю Олександрії, Ігорю Гетманцю, що проходив службу в зоні ООС в складі 57-ої бригади потрібна допомога. Про це повідомив волонтер Павло Царевський.

Наразі, наш земляк знаходиться у військовому госпіталі з діагнозом інсульт, який виник внаслідок стресової ситуації під час бойових дій.

Допомогти солдату з коштами на лікування можливо переказавши їх на номер картки, що опублікував Павло Царевський.