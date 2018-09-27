Бійцю з Олександрії, що проходив службу в ООС потрібна допомога

5

Жителю Олександрії, Ігорю Гетманцю, що проходив службу в зоні ООС в складі 57-ої бригади потрібна допомога. Про це повідомив волонтер Павло Царевський.
Наразі, наш земляк знаходиться у військовому госпіталі з діагнозом інсульт, який виник внаслідок стресової ситуації під час бойових дій.
Допомогти солдату з коштами на лікування можливо переказавши їх на номер картки, що опублікував Павло Царевський.

Читайте також:  Роботодавці Олександрійщини презентували вакансії для осіб з інвалідністю

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ