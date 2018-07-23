Більш ніж 12 тисяч олександрійців підписали декларації з лікарями

Станом на кінець минулого тижня декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами підписали 12500 олександрійців. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі, відповідні документи можна укласти з лікарями в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги та у міському ЦНАПІ. В центральних амбулаторіях облаштовано 18 автоматизованих робочих місць, де можна підписати декларації щодня крім неділі.

Зазначимо, що в Олександрійському районі декларації з лікарями вже підписали 15, 5 тисяч жителів населених пунктів району, що становить майже 40% від всіх мешканців Олександрійщини.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до умов підписання декларацій із лікарями, які надаватимуть первинну допомогу.