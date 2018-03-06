Більше 120 мешканців Олександрії відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій

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Нещодавно в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся масштабний багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Участь у заході узяли близько 120-ти відвідувачів, яким представники роботодавців пропонували вакансії продавців, бухгалтерів, фахівців з кредитування, інженера-конструкторів  та інших затребуваних спеціалістів. Фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості розповіли про те, що у місті існує потреба в працівниках як в промисловості (ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», ТОВ «Ренесанс», ТОВ «ВКП «Олександрія ПТО Сервіс», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор»), так і в торгівлі (ПП «Колега»), а також у фінансовій сфері (ТОВ «Центр фінансових рішень «Кредит Маркер»).

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Представники Олександрійського міського об’єднаного комісаріату пропонували безробітним громадянам військову службу за контрактом. У свою чергу фахівці Олександрійського відділу національної поліції ГУНП в Кіровоградській області запрошували шукачів роботи на службу у лавах поліції. Чотири особи зацікавились пропозиціями та одержали детальну інформацію щодо працевлаштування.

Також у багатогалузевому ярмарку вакансій узяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад 10 осіб отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

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За результатами заходу, понад 10 осіб були запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці

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