Більше 120 мешканців Олександрії відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій

Нещодавно в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся масштабний багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Участь у заході узяли близько 120-ти відвідувачів, яким представники роботодавців пропонували вакансії продавців, бухгалтерів, фахівців з кредитування, інженера-конструкторів та інших затребуваних спеціалістів. Фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості розповіли про те, що у місті існує потреба в працівниках як в промисловості (ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», ТОВ «Ренесанс», ТОВ «ВКП «Олександрія ПТО Сервіс», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор»), так і в торгівлі (ПП «Колега»), а також у фінансовій сфері (ТОВ «Центр фінансових рішень «Кредит Маркер»).

Представники Олександрійського міського об’єднаного комісаріату пропонували безробітним громадянам військову службу за контрактом. У свою чергу фахівці Олександрійського відділу національної поліції ГУНП в Кіровоградській області запрошували шукачів роботи на службу у лавах поліції. Чотири особи зацікавились пропозиціями та одержали детальну інформацію щодо працевлаштування.

Також у багатогалузевому ярмарку вакансій узяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад 10 осіб отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

За результатами заходу, понад 10 осіб були запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці