Більше 300 тисяч дітей планується оздоровити за рахунок обласної програми

Понад 300 тисяч дітей планується оздоровити за рахунок обласної програми, проект рішення якої підтримали депутати на останній сесії обласної ради.

Комплексна соціальна програма “Оздоровлення та відпочинок дітей Кіровоградської області на 2018- 2022 роки” має на меті зміцнення здоров’я дитячого населення Кіровоградської області шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов. Повідомляє прес-служба Кіровоградська облрада.

Зазначається, що загалом заплановано оздоровити дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення АТОї, а також дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Окрім цих категорій дітей також до оздоровлення та відпочинку планується залучити 50,8% дітей з інвалідністю, 72,2% дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 50% дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи.