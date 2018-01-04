Більше 628 мільйонів гривень минулого року пішло на ремонтування та будівництво доріг на Кіровоградщині, зокрема й на дороги Олександрійщини

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Фото С.Рудого

Минулого року на поточні ремонти та будівництво доріг в нашій області було витрачено більше 628 мільйонів гривень. Протягом року в експлуатацію введено 74,4 км доріг, 59 погонних метрів шляхопроводу та відкрито рух для транспорту без введення в експлуатацію на 31,9 км.

Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

Одним з масштабних проектів, що торкнулися Олександрійщини, стало ремонтування дороги державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, яка проходить через Олександрію та відповідно шляхопроводу в Південному мікрорайоні міста. “Загалом ремонт по М-04 передбачав  фрезерування, регенерацію основи органо-мінеральною сумішшю, влаштування вирівнюючого шару крупнозернистим асфальтобетоном, а також влаштування верхнього шару ЩМА, впорядкування узбіч та водовідтоку, заміна знаків та нанесення розмітки”, – йдеться на сайті.

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Нагадаємо, що ремонтні роботи шляхопроводу розпочалися в травні 2017 року. В рамках ремонту, шляхопровід повністю розібрали,  укріпили основу, провели заміну балок, прогонових будов та покриття. Влаштували два шари асфальтобетону – вирівнюючий у 8 сантиметрів та 5-сантиметровий шар ЩМА, змонтували перильні та бар’єрні огородження. Окрім цього, облаштовано ліхтарями, що живляться від сонячної енергії.

Новгородка-Шарівка, фото САД в Кіровоградській області

Не менш важливим для мешканців Олександрійщини стало ремонтування дороги Новгородка – ст. Шарівка – Нова Прага. Ремонтні роботи проводилися на відрізку дороги від Нової Праги до ст. Шарівка. Ремонт цього відрізку дороги розпочався у 2013 році, але призупинився у 2015 році через брак коштів. Проте вже на сьогодні ліквідовані  вибоїни на старому асфальтному покритті, укладено новий шар асфальтобетону. Загалом більше 13 кілометрів дороги Т-12-18 Новгородка-ст. Шарівка-Нова Прага, км 23+800 – км 36+976, відремонтували та ввели в експлуатацію. Наступного будівельного сезону роботи на маршруті продовжаться.

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Окрім цього проведено ремонтні роботи на ділянці дороги Полтава-Олександрія. На замовлення Служби автодоріг вдалося розробити проекти на ремонт 8-ми кілометрів дороги, відрізок км 155+000 – км 163+710. Повідомляється, що  витрати склали 171,34800 тисяч гривень за рахунок митних коштів. Проектні роботи на ділянці км 145+000 – км 150+000 коштували 198 тисяч гривень. Стільки ж витратили і на відрізок км 150+000 – 155+000.

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Фото САД в Полтавській області

Для ремонтування дорожнього покриття на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія застосовувалася технологія холодного ресайклінгу. За допомогою цієї технології спецтехніка знімає пошкоджені частини дорожнього покриття, проводиться механічна переробка та заміна старого покриття із додаванням додаткових сумішей для відновлення його властивостей.

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