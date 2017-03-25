Відучора на парковій території біля СК “Планета Спорт” розпочаті роботи з демонтажу бетонних плит.

Наразі бетонні плити, які були укладені по одній з алей, що веде до басейну, повністю демонтовані та складені на дерев’яні палети на зеленій зоні біля тротуару.

Поспілкуватися та з’ясувати подальшу долю демонтованих плит, а також, з якою метою проводяться вказані роботи, кореспондентам Голосу Громади не представилося можливим. Проте з власних джерел стало відомо, що демонтаж плит зумовлений заміною їх на нову тротуарну плитку.