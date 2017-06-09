Біля дитячого майданчика впало дерево, ледве не зачепивши людину (Фото)

Так біля одного з дитячих майданчиків нашого міста (вул. 6-го Грудня) розкололося дерево, велика гілка якого впала неподалік лавочок, розташованих навколо майданчика.

За словами жителів, які саме і стали свідками падіння гіляки та надали Голосу Громади фото цього дерева, на лавочці, де зазвичай відпочивають батьки діток, що граються на майданчику, сидів чоловік, який ледве встиг зіскочити з неї. “Хоча у вечірню пору доби майданчик перетворюється на місце відпочинку молоді та любителів “випити пива” – говорить інша жителька багатоповерхівки.

Біля іншої лавочки, також росте верба, яка вже похилилася і мешканці стурбовані, що при черговому сильному вітру вона може також впасти.

Не дивлячись на те, що пригода закінчилася без постраждалих цього разу, мешканці прилеглих будинків скаржаться, що такі небезпечні дерева – це не новина для комунальників, проте чомусь жодної уваги на це не звертається. Попри небезпеку, що створюють такі дерева, впала гілка стала для маленьких відвідувачів дитячого майданчика справжнім “будиночком на дереві” і малюки із задоволенням проводять на гілці своє дозвілля.