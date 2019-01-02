Біля Головної ялинки Олександрії кожного дня проводитимуть новорічні заходи для дітей

На період новорічних свят до 13 січня в Олександрії на головній площі міста біля ялинки щоденно, крім 7 січня, о 12:00 годині проходитимуть новорічні ранки для дітлахів Олександрійщини.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.
Розважальні заходи відбуватимуться за участі Морозенка і Снігуроньки з танцями, піснями та конкурсами.
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Закриття Головної ялинки міста відбудеться 14 січня.