Під час нагляду за дорожнім рухом на 36 кілометрі автодороги «Знам’янка – Луганськ – Ізварине» на в’їзді до міста Олександрія поліцейські роти реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля «МАН». Як виявилося, у вантажівці – перевозили чотири тонни спирту. Про це повідомляє прес-служба ВБДР УПД ГУНП в області.

Під час складання матеріалів про адміністративне правопорушення та перевірки документів правоохоронці встановили, що будь-які дозвільні документи на вантаж у водія відсутні.

Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку. Вантаж та автомобіль затримано до з’ясування усіх обставин. Наразі тривають слідчі дії.