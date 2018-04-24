Біля Цукрозаводської школи з’явиться новий спортивний майданчик

Інформацію про облаштування нового спортивного майданчика для дітей на території Цукрозаводської школи у Приютівській об’єднаній територіальній громаді підтвердив кандидат на посаду голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та діюча селищний голова Приютівки Вікторія Лисенко під час зустрічі з місцевими мешканцями.

Люди, зокрема батьки дітей, що навчаються у зазначеній школі звернулися з проханням допомогти в облаштуванні спортмайданчику на території школи.

“На сьогоднішній день вже придбані вуличні тренажери за кошти місцевого бюджету, які також будуть встановлені на майданчику. Крім цього, планується за підтримки спонсорів та співфінансування з місцевого бюджету майданчик “застелити” штучним покриттям, яке також вже замовлене”, – повідомила Вікторія Лисенко.

Андрій Коломійцев додав, що ввести в експлуатацію майданчик планується вже в цьому році.