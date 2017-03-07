Вчора, 6 березня в обласному центрі близько восьмої вечора працівники поліції затримали чоловіка який тікав площею Богдана Хмельницького, тримаючи в руках букет квітів. Крадія намагалась наздогнати продавчиня.

Після затримання чоловік одразу зізнався, що квіти були для його коханої жінки. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

Загалом викрадені букети були на суму близько 300 гривень. Злочинцем виявився уже раніше судимий за грабіж 30-річний мешканець Кропивницького. Наразі триває слідство.