Близько 100 працівників потребують підприємства залізничного транспорту Кіровоградщини

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Сьогодні підприємства залізничного транспорту Кіровоградщини потребують близько 100 працівників. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Серед підприємств, які потребують зазначених фахівців – відокремлені структурні підрозділи Одеської залізниці:

Знам’янська дистанція колії, Знам’янський центр механізації колійних робіт, Знам’янська дирекція залізничних перевезень, Локомотивне Депо Знам’янка, локомотивне депо Помічна, служба колії «Долинська дистанція колії», Долинська дистанція електропостачання та ін.

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Серед професій, які є актуальних на підприємствах стропальник, машиніст залізнично-будівельних машин, машиніст тепловоза, машиніст-інструктор локомотивних бригад, монтер колії, машиніст екскаватора, водій автотранспортних засобів, технік, та ін.

Крім того, є перспектива створення на зазначених підприємствах нових робочих місць за професіями електрозварник ручного зварювання, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, тракторист та ін. Зазначені професії можна опанувати шляхом проходження професійного навчання за сприяння служби зайнятості.

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Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості.

Бажаємо успіхів у працевлаштуванні.

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