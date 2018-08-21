Близько 100 працівників потребують підприємства залізничного транспорту Кіровоградщини

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Сьогодні підприємства залізничного транспорту Кіровоградщини потребують близько 100 працівників. Серед підприємств, які потребують зазначених фахівців – відокремлені структурні підрозділи Одеської залізниці: Знам’янська дистанція колії, Знам’янський центр механізації колійних робіт, Знам’янська дирекція залізничних перевезень, Локомотивне Депо Знам’янка, локомотивне депо Помічна, служба колії «Долинська дистанція колії», Долинська дистанція електропостачання та ін.

Серед професій, які є актуальних на підприємствах стропальник, машиніст залізнично-будівельних машин, слюсар з ремонту колійних машин та механізмів, монтер колії, машиніст екскаватора, водій автотранспортних засобів, технік, та ін.

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Крім того, є перспектива створення на зазначених підприємствах нових робочих місць за професіями електрогазозварник, тракторист,  слюсар-ремонтник та ін. Зазначені професії можна опанувати шляхом проходження професійного навчання за сприяння служби зайнятості.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем Вашого перебування.

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