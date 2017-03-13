Прокуратурою Кіровоградської області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Кіровоградській області викрито схему незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, виготовленої з недоброякісної сировини, і вилучено з незаконного обігу близько 100 тис літрів спиртовмісної речовини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

В рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, встановлено, що групою осіб на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей здійснювалося незаконне виготовлення такої продукції, яка у подальшому реалізовувалася мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

Так, на підставі ухвал суду прокурорами було проведено 16 обшуків, за результатами яких припинено діяльність 3 незаконних виробництв підакцизних товарів, а продукції вилучено на загальну суму 34 млн грн та 222 тис грн готівкових коштів. Слідчі дії тривають.