Близько 20 роботодавців Олександрійщини отримали компенсацію ЄСВ

Чинний Закон України «Про зайнятість населення» спрямований на створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва, у пріоритетних галузях економічної діяльності та стимулювання працевлаштування громадян, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці.

Так, з 30 травня 2013 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року за № 347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», якою затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва (далі – Порядок). Також визначено більше 180 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та ін., в яких, при створенні нових робочих суб’єктам малого підприємництва, надається компенсація витрат єдиного внеску.

Протягом січня – грудня 2017 року Олександрійським центром зайнятості було надано компенсацію єдиного соціального внеску 17 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 24 безробітних, у тому числі 15 безробітних, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню.

Одним з роботодавців, який плідно співпрацює з центром зайнятості в даному напрямку, є фізична особа – підприємець Микола Кулініч, основним видом діяльності якого є виробництво верхнього одягу. В 2017 році ним створено 4 нових робочих місця, які успішно укомплектовані за сприяння служби зайнятості.

Таким чином, якщо Ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, Ви можете отримати компенсацію фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, співпрацюючи з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості з питання укомплектування нових робочих місць.