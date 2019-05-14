Близько 250 дітей з Кіровоградщини, за участі олександрійців, залучилися до участі в профілактичних заходах «Пішохід»

Днями на території Кіровоградщини для школярів молодших класів Олександрії, Гайворона, Благовещенська та Кропивницького району ювенальні поліцейські провели профілактичні заходи «Пішохід».
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.
Навчальні заходи з нагадуванням й використанням правил дорожнього руху були проведені в цікавій ігровій формі.
Правоохоронці розповіли маленьким пішоходам про те, де і як потрібно переходити проїжджу частину.
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Після виконаних завдань діти мали змогу сфотографуватися та посидіти в салоні поліцейського авто.
Загалом у заходах взяли участь близько 250 дітей.