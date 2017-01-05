Протягом 2016 року на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 27 звернень від платників податків та громадян Кіровоградської області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Найбільша кількість звернень – 11 надійшла по Кіровоградській ОДПІ, найменша – 1 по Голованівській ОДПІ.

Майже половина (10 звернень) суб’єктів господарювання та громадян стосувались питань, які виникають під час подання звітності та реєстрації накладних .

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» від мешканців Кіровоградщини лунали з приводу питань роботи органів ДФС (8 звернень), системи електронного адміністрування ПДВ (5 звернень), роботи Центрів обслуговування платників (1 звернення). Антикорупційної тематики сервісу стосувалося 3 звернення.

Наразі по 27 зверненнях питання, порушені заявниками, на рівні ГУ ДФС у Кіровоградській області вирішені по суті.

Нагадаємо, «Пульс» – гаряча телефонна лінія, за якою телефоном: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників податкової та митниць, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Телефонна лінія працює цілодобово.